Emre Kaya Yılbaşı Gecesi Rekor Kıracak!

İlk olarak Köln Elit Event Salon 1'de sahne alacak olan sanatçı, ardından yine Köln'de bulunan Elit Event Salon 2'de sahneye çıkacak. Oradaki konserinden çıkıp 100 km uzaklıktaki Gelsenkirshen'e gidecek olan Emre Kaya, Vision EventHalle'de bekleyen hayranlarıyla yeni yıl coşkusuna devam edecek.

ÖZEL UÇAKLA YETİŞECEK!

Gelsenkirshen'den çıkıp bitmek bilmeyen yeni yıl coşkusunda tam 450 km uzaklıktaki Willstätt şehrindeki Desdina Palace'a yetişmek için özel uçak kiralanan Emre Kaya yılbaşı konserlerini orada noktalayacak...

Her mekanda 60 dakika sahnede kalacak olan yıldız isim bu konserlerinin karşılığında da toplamda 80 bin Euro'yu cebine koyacak...