Emre Kılınç kimdir? Emre Kılınç özellikleri ve Emre Kılınç istatistikleri!

Galatasaray 'ın sezon son sonunda Emre Kılınç'ı renklerine bağlayacağının öne sürülmesi, Emre Kılınç'ı spor gündeminin birinci sırasına çıkardı. 25 yaşındaki Emre Kılınç kimdir, Emre Kılınç istatistikleri, Emre Kılınç yaşı ve Emre Kılınç istatistikleri hakkında merak edilenleri mercek altına alıyoruz.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç doğum tarihi: 23 Ağustos 1994

Emre Kılınç: 25 yaşında

Emre Kılınç nereli: Sakarya

Emre Kılınç boy: 1,74 m

Emre Kılınç mevki: Orta saha sol

Emre Kılınç Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da oynamaktadır.

EMRE KILINÇ KULÜP KARİYERİ

Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı.

EMRE KILINÇ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

EMRE KILINÇ TRANSFER GEÇMİŞİ

10/11 Boluspor Altyapı –Türkiye Boluspor Alt

12/13 Boluspor U21 – Boluspor

16/17 Boluspor- Sivasspor

EMRE KILINÇ PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 22 maç, 7 gol, 6 asist, 6 sarı kart

PERFORMANS 18/19: 32 maç, 7 gol, 7 asist, 4 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 36 maç,2 gol, 7 asist, 5 sarı kart

PERFORMANS 16/17: 36 maç, 8 gol, 14 asist, 9 sarı kart

PERFORMANS 15/16: 36 maç, 5 gol, 5 asist, 1 sarı kart

PERFORMANS 14/15: 32 maç, 11 gol, 8 asist, 6 sarı kart

PERFORMANS 13/14: 31 maç, 3 gol, 8 asist, 7 sarı kart

PERFORMANS 12/13: 13 maç, 2 gol, 2 asist, 1 ssarı kart

PERFORMANS 11/12: 5 maç