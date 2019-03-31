İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Oyunu Kullandı

İstanbul'da İYİ Parti tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığına aday gösterilen Emre Kınay, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Kınay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere, beraberindekilerle Caferağa Mahallesi'ndeki okula geldi. Vatandaşlarla sohbet eden ve sandık görevlileriyle selamlaşan Kınay, 1116 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Kınay oy kullandığı anları sosyal medya hesabından "Özenilecek; mutlu, güvenli ve huzurlu Kadıköy için oy kullanan herkese teşekkür ederim. İyi ki Kadıköy." notuyla paylaştı.

NEŞELİ HALLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Neşeli halleriyle dikkat çeken Oyuncu Emre Kınay, daha sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA