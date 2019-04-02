Emre Kocabıyık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE LAPSEKİ belediye başkan adayı olan Emre Kocabıyık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE LAPSEKİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Emre Kocabıyık isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE LAPSEKİ adayı Emre Kocabıyık kimdir? BTP ÇANAKKALE LAPSEKİ adayı Emre Kocabıyık yüzde kaç oy aldı?

Emre Kocabıyık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE LAPSEKİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Emre Kocabıyık LAPSEKİ ilçesinde % 0,32 oranında oy almıştır. LAPSEKİ ilçesinde % 0,32 oranında oy olan Emre Kocabıyık adlı BTP adayı toplamda 27 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE LAPSEKİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.