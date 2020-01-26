Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Göztepe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Hüseyin Göçek'in yönetimine tepki gösterdi.

"YUMRUĞU VURDUĞUNDA YIKIP GEÇECEK"

Beşiktaş'a üst üste kritik hatalar yapıldığını kaydeden Kocadağ, "Son haftalarda Türkiye'nin gururu bilinen hakem de geldi, onun da yaptıkları ortada, bugünkü hakemin yaptığı da ortada. Milyonlarca taraftarın, maddi manevi her şeyini veren başkanın hakkını nasıl ödeyecekler? Vicdanları nasıl el veriyor buna? Devre arasında seminere gittiler, hakem kuralları bilmiyor. VAR geldi, VAR müdahale etmiyor. Bunu bir kişi çıkıp doğru düzgün öğretemez mi? Diaby'ye yapılan hareket. Beşiktaş ağlamaz, Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek. Ağlama, zırlama zaten yapmadık, gerekli şeyleri yapıyorduk, demek ki yeterli gelmedi, bizim de farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Biz yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Oyunu bozmak için gerekeni yaparız." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR İÇİN AKLIMIZDA BAZI İSİMLER VAR"

Teknik direktör çalışmaları ile ilgili bilgi veren idareci, "Bizim plan ve projemizde hoca değişikliği yoktu ama Beşiktaş da plansız değil. Bu karar alınırken de belli bir plan yapıldı. Aklımızda belli isimler var, son noktaya geldiğimizde iş netleşir. Şu andaki adaylar içinde hangisi Beşiktaş'a daha iyi uyum sağlayacaksa onu seçeriz" diye konuştu.

"HEDEFTEN BİRAZ UZAKLAŞTIK"

Şampiyonluk hedefinden uzaklaştıklarını vurgulayan Emre Kocadağ, "Şu anda havlu attı denebilir mi, puanlar yakın ama gerçekçi olmak gerekirse biraz hedeften uzaklaştık. Yeni teknik direktör de gelip elinden gelen katkıyı yapmaya çalışacak ama biz mücadeleyi bırakmayacağız ve elimizden geleni yapacağız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.