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Emre Mor, Celta'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı

İspanyol basını, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un, bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve Galatasaray'a transferi için bugün veya yarın İstanbul'a gideceğini yazdı.

30.07.2019 18:43 Emre Mor, Celta'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı
İspanyol basını, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un, bugünkü antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve Galatasaray'a transferi için bugün veya yarın İstanbul'a gideceğini yazdı.
Celta Vigo'yu yakından takip eden Galisya bölgesi gazetelerinden El Desmarque, internet sitesinde verdiği haberde, A Madroa'da sezon öncesi hazırlık kampında olan Celta'da Emre Mor'un bu sabahki antrenmanda takım arkadaşlarıyla vedalaştığını duyurdu.
Emre Mor'un Celta Vigo'nun futbolcusu olmayı en azından bir sezonluk bırakacağı belirtilirken, Türk futbolcunun satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralık olarak gideceği kaydedildi.
Emre'nin, Galatasaray'a transferinin resmileşmesini beklediği, bugün veya yarın İstanbul'a gideceği iddia edildi.

Galatasaray, Celta Vigo, İstanbul, Emre Mor, Spor

Kaynak: AA

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