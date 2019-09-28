Haberler » Spor » Haber

Emre mor: daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi

özel açıklamalarda bulundu.

28.09.2019 23:10Emre mor: daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
özel açıklamalarda bulundu.
Maçı kazanamadıklarını ancak morallerini bozmayarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Mor, "Bu maçı kazanmalıydık. Tüm stadyumun da bizden beklentisi buydu. Biz daha iyi bir takımız, dolayısıyla kazanmamız gerekirdi. Devam etmeliyiz. Kazanamadık ancak şu anda yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.
"PSG ÇOK İYİ BİR TAKIM AMA KAZANMAYA ÇALIŞMALIYIZ"
Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacakları maçın çok zor olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, "Çok zor bir maç ve çok iyi bir takım. Ancak tabi ki kazanmaya çalışmalıyız. Hiçbir şey imkansız değil" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Emre Mor'un açıklamaları



- İstanbul

Emre Mor, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:16 Eski Fenerbahçeli Islam Slimani göz kamaştırıyor!
01:16 Yusuf'lu Lille deplasmanda berabere kaldı
01:16 Madrid derbisi golsüz bitti
01:01 Galatasaraylı futbolcu Babel: "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum"
01:01 Emre Mor: Daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
00:51 Fenerbahçeli futbolcu Gustavo: "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik ancak maalesef bu olmadı"
00:51 Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması