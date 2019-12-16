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Emre Mor'dan sert çıkış: Sözde gazetecilerden ve medyalarından bıktım

Galatasaray'da takımdan gönderileceği gündeme gelen Emre Mor, sosyal medya hesabından sert bir çıkış yaparak, "Hakkımda yalan yanlış söylentiler yayan insanlardan, sözde gazetecilerden, medyalarından bıktım. Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin." dedi.

16.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:07

'da devre arasında takımdan gönderileceği gündeme gelen Emre Mor, sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu. Emre, "Hakkımda yalan yanlış söylentiler yayan insanlardan, sözde gazetecilerden, medyalarından bıktım. Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin. Beni, kişiliğimi, ailemi, geçmişimi bilmeden bu kadar kolay yorum yapabiliyor olmanız çok şaşırtıcı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Her gün yeni bir suçlama ve asılsız okumak için buraya gelmedim. Futbol oynamak, yeteneğimi göstermek, inananların yüzünü kara çıkartmamak için buradayım. Başarılı olur veya olamam ama çabalamak için hep hazırım. Zaten hayat dediğimiz şey de bundan ibaret. Ben Galatasaray'ın bir futbolcusuyum ve bununla gurur duyuyorum. İyi günde, kötü günde her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerine yer verdi.

Emre Mor'dan sert çıkış: Sözde gazetecilerden ve medyalarından bıktım

Galatasaray, Emre Mor, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (8)
VATANDAŞ YURTAŞ:bizi futboldan soğuttunuz
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VATANDAŞ YURTAŞ:takıma katkısı olmayan gönderin gitsinler
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GG ÇOCUK:bizde senden bıktık
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PALALEL EVREN:palalel evrende mi sanıyo kendi bu sanki gol ve asist krallığında birinci takıma katkısı tartışılmaz bile de bizmi bilmiyoruz bide gazetecilere sözde diyo yuh
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VATANDAŞ YURTAŞ:parayı görünce kuduruyorlar
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VATANDAŞ YURTAŞ:gitsende kurtulsak sanki bir katkın mı var
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VATANDAŞ YURTAŞ:selçuk inanın takıma ne katkısı var aldığı para helalmı
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VATANDAŞ YURTAŞ:bir gs li olarak paraları bunun gibi topçulara vermeyin takımı batıdınız
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