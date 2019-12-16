Emre Mor'dan sert çıkış: Sözde gazetecilerden ve medyalarından bıktım

Galatasaray'da devre arasında takımdan gönderileceği gündeme gelen Emre Mor, sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu. Emre, "Hakkımda yalan yanlış söylentiler yayan insanlardan, sözde gazetecilerden, medyalarından bıktım. Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin. Beni, kişiliğimi, ailemi, geçmişimi bilmeden bu kadar kolay yorum yapabiliyor olmanız çok şaşırtıcı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Her gün yeni bir suçlama ve asılsız haber okumak için buraya gelmedim. Futbol oynamak, yeteneğimi göstermek, inananların yüzünü kara çıkartmamak için buradayım. Başarılı olur veya olamam ama çabalamak için hep hazırım. Zaten hayat dediğimiz şey de bundan ibaret. Ben Galatasaray'ın bir futbolcusuyum ve bununla gurur duyuyorum. İyi günde, kötü günde her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerine yer verdi.