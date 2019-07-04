Emre Mor, Galatasaray'a haber gönderdi! Terim kararını verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Ozornwafor ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan Galatasaray, Yusuf Erdoğan transferinde de geri sayıma geçti. Son olarak Yusuf Erdoğan'a imza attırmaya hazırlanan Galatasaray'a bir sürpriz haber de Emre Mor cephesinden geldi.

TERİM, YÖNETİMLE EMRE MOR İÇİN GÖRÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre; Celta Vigo'da forma şansı bulamayan ve önümüzdeki sezon macerasına başka bir takımda devam etmek isteyen Emre Mor, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi ve yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini iletti.

Galatasaray'a geldiği günden bu yan Emre Mor'u kadrosunda görmek isteyen ve geçtiğimiz Ocak ayında da transferi ekonomik sebeplerden dolayı son anda iptal olan milli futbolcunun transferine sıcak bakan Fatih Terim, sarı-kırmızılı yönetim ile bu yönde bir görüşme yaptı.

BONSERVİS BEDELİ 8 MİLYON EURO

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo ile görüşmelere başlayan Galatasaray, satın alma opsiyonu ile Emre Mor'u kiralamak isterken; Vigo yönetimi en azından şimdilik bu transfer sürecine soğuk bakıyor ve milli futbolcuyu 8 milyon euroluk bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor.