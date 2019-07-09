09.07.2019 16:59
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Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Celta Vigo forması giyen Emre Mor, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

Haber Global'in geçtiği habere göre; Emre Mor, dün İstanbul'a geldi ve Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Emre Mor, Florya Metin Oktay Tesislerinden Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme yaptı. Avukatıyla birlikte görüşmeyi yapan Milli futbolcunun daha sonra Harbiye'de bir otelde konakladığı bilgisi aktarıldı.

13 MİLYON EUROYA CELTA'YA TRANSFER OLMUŞTU

21 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bedelle İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olmuştu.

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 10 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi

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Galatasaray, Emre Mor, İstanbul, Spor

YORUMLAR (7)
BURKOND: Arda,emre mor,Banega,iyi bir ön libero ve 2 tane iyi santrafor lazım...tabii fernando ve diagnenin gittiğini varsayarak bunları yazıyorum
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BJKLI: Ulen bjk gel bee real madrıdde oynıcak adamsın emre mor degerın bılınmıo messı gıbı adam bu adama dıkkat edın
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ADEMMM: ille ahlak ille ahlak
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SELAM BEBEK BEN KELEBEKADINIZI YAZIN: HADİ BAKALIM ARTIKSARAY İŞ BAŞINA :D :D
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ATEŞ: Bence ilk iş 3 lige kiralamayla başlasinlar.her yıl bir üst lige kiralansin yavaş yavaş futbol oynamayı öğrensin 5 yıla adam olur:)))
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ROBİNYO: bunu anca terim adam eder, yazık günah gelsin tabi sonuçta adamda yetenek var
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GS TARAFTARI: TERİM BUNU YOLA SOKAR MERAK ETMEYİN. BU DAHA UĞRAMAMIŞ DÜZELİR :)
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