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Emre Mor öz eleştiri yaptı: Performansımın iyi olmadığının farkındayım

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Mor, takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inandığını söyledi. Emre, "Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım." dedi.

09.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:49Emre Mor öz eleştiri yaptı: Performansımın iyi olmadığının farkındayım

'ın sezon başında kiralık olarak Celta Vigo'dan kadrosuna kattığı Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Zor bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Mor, şu ifadeleri kullandı:"Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum.

"BEN SADECE FUTBOLUMA KONSANTREYİM"

Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Adımın geçtiği saha dışı gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım."


Galatasaray, Celta Vigo, Emre Mor, Spor

Kaynak: DHA

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