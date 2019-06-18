18.06.2019 09:31
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Emre Mor, Ibiza'da kızlarla sabaha kadar eğlendi

Celta Vigo'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ancak umursamaz tavırları ve formuyla çok eleştirilen Emre Mor, sezon biter bitmez soluğu İbiza'da aldı. Genç futbolcu kızlarla sabahın ilk sularına kadar eğlendi.

Eleştiri yağmuruna tutulan Emre Mor, dostlarıyla birlikte Ibiza'ya gitti. Güzel kızlarla sabaha kadar eğlendi.

Türk futbolcu Emre Mor, çapkınlık turuna çıktı... 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşlarıyla birlikte uçağa atladı.

Soluğu Batı Akdeniz'de bulunan dünyaca ünlü tatil noktası Ibiza'da aldı. Önceki gece ise adadaki bir partiye katıldı. Sosyal medya hesabından da yalnızca erkek arkadaşları ile çektiği selfie'sini paylaştı.

'Erkek erkeği tatil' havası yarattı. Ancak etiketlendiği kareler, çapkınlık turunda olduğunu ortaya çıkardı. Emre Mor ve erkek arkadaşlarının mekanda genç İspanyol kızlarla eğlendiği anlaşıldı.

Emre Mor, Ibiza'da kızlarla sabaha kadar eğlendi
Emre Mor, Magazin, Spor

YORUMLAR (20)
BİR İZLEYİCİ:ligden düşünce hiç aglamayın futbol severler. bunlar sadece para için oynar. para olmayınca nasılsa futbol severler kızlarla yiyip içsin diye para gönderir kampanya yaparlar.
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FEMİNİST:helal be ispanyol kızlarıda güzeldir Rus kızı başka ama :) yaşa hayatını kardeş ölümlü dünya mezaramı getircen parayı bizde burda bizim kezbanlarla ugraşalım egoist tantana dinleyelim :) Rus ukrayna ispanyol kızlarının tadı bi başka
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YYJ:böyle işte parayı görünce kendilerinden geçerler sonrada bizimkiler neden adam olmuyo. olurmu işte böyleleri
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ŞAPKACI:BENDE BURDA AKYAZILIYLA UĞRAŞAYIM. ADALETE BAK.
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KÖRLER SAĞIRLAR;:Hayatımda hiç maça gitmedim gitmemde bir çok insan son parasına maça gider yenilgiden dolayı üzülerek evine döner bağzılarıda çıkan olaylardan maddi manevi zarar görür kazansada kaybetsede futbolcular daima kazançlıdır çoçukluğunda bisiklet sahibi olamayanlar cebi para görünce ne oldum delisi olup rüyasında göremiyeceği arabalarla gezer kadınlarla düşer kalkar bana göre maça gidenlerin çoğu enayidir Türkiyede aylık on bin tl den daha fazla edecek futbolcu yoktur ellerinede çok yüzlerinede.
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