Haberler » Spor » Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor - Spor

Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kalan genç oyuncunun, iki İngiliz ekibiyle görüşme halinde olduğu iddia edildi.

07.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:20

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren 'da transfer hareketliliği de yaşanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi ile sözleşme imzalayan ve Martin Linnes'e de yeniden lisans çıkaracak olan sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların sezon başında kiraladığı ancak beklentileri karşılayamadığı için göndermek istediği Emre Mor hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY, EMRE'YE İZİN VERMİŞTİ

Emre Mor ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray, genç futbolcuya transfer görüşmeleri yapması için izin vermişti. Fransız Gazeteci Manu Lonjon'un duyurduğu habere göre Emre Mor, İngiltere Championship ekipleriyle temas halinde. Championship'ten iki takımın Emre ile ilgilendiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

(Futbol Arena)

Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor

Martin Linnes, Galatasaray, Emre Mor, Spor


HABER YORUMLARI (2)
YAŞLI KURT: BEN BUNU BURSASPOR A BİLE ALMAM.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAAHUU: Sonu 2.lig ya da 3.lig 30 yaşında da bırakır futbolu aha buraya da yazdım gösterirsiniz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

20:46   EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı! - Spor
20:38   Altınordu: 2-1 - Spor
20:32   Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı! - Spor
20:31   Beşiktaş'ta ayrılık! James Michael McAdoo... - Spor
20:17   Trabzonspor'da keyifli antrenman - Spor
20:00   Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor - Spor
19:42   Sharapova, Avustralya'daki yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladı - Spor
19:27   Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla kiralıyor! - Spor
18:26   Bikinili poz paylaşan Muslera'nın eşinin kusursuz fiziği dikkat çekti! - Spor
7.01.2020 20:51:14