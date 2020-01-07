Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği de yaşanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi ile sözleşme imzalayan ve Martin Linnes'e de yeniden lisans çıkaracak olan sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların sezon başında kiraladığı ancak beklentileri karşılayamadığı için göndermek istediği Emre Mor hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY, EMRE'YE İZİN VERMİŞTİ

Emre Mor ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray, genç futbolcuya transfer görüşmeleri yapması için izin vermişti. Fransız Gazeteci Manu Lonjon'un duyurduğu habere göre Emre Mor, İngiltere Championship ekipleriyle temas halinde. Championship'ten iki takımın Emre ile ilgilendiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

(Futbol Arena)