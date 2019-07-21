Emre Mor için şok sözler: Sürekli yalan söylüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor'un durumu tam anlamıyla arapsaçına dönüştü.

İspanya'dan gelen son haberde Emre'nin kendisini Beşiktaş'a da önerdiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun temsil haklarını elinde bulunduran WBD Capital CEO'su Erik Alonso, Emre Mor hakkında şok bir iddia ortaya attı.

"SÜREKLİ YALAN SÖYLÜYOR"

Takvim'de yer alan habere göre; Erik Alonso yaptığı açıklamada; "Emre Mor'un tutumunu tutarsız buluyorum. Emre muhtemelen herhangi bir takıma gitmeyecek. Sürekli yalan söylüyor. Kendisiyle yaptığım toplantıda G.Saray'a transferi için bir plan yaptım. Kulüpten 1,7 milyon Euro talep edecektik. O beni devredışı bırakarak 500 bin euro istedi. Ayrıca bize haber vermeden kendisini Beşiktaş'a önerdi" dedi.

FATİH TERİM'E SÖZ VERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Emre Mor'un, İstanbul'daki görüşmede kariyerinde büyük payı olan Fatih Terim'e, "Hatalarımdan ders aldım. Sadece ve sadece futbola konsantre olacağım. Sizinle yeniden iyi işlere imza atmak istiyorum hocam. Yeniden çıkışa geçmek, yalnızca saha içindeki performansımla konuşulmak istiyorum. Size söz veriyorum, bana bir kez daha güvenip şans verirseniz sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım hocam" dediği belirtilmişti.