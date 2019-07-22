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Emre Mor isyan etti: Gereksiz söylentiler ortaya atmayın

Adı Galatasaray ile anılan Celta Vigolu futbolcu Emre Mor, transfer süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. Mor, kendisi hakkında açıklama yapan ve Emre Mor'un menajeri olduğunu söyleyen Serhat Yılmaz için, "Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum. O benim menajerim değil, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

22.07.2019 16:50

Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan ancak son günlerde hakkında çeşitli spekülasyonlar çıkan milli futbolcu Emre Mor Instagram hesabı üzerinden flaş bir paylaşıma imzasını attı.

Kendisini Emre Mor'un menajeri olarak tanıtan ve "Şu an Emre Mor takımının kampında. Herhangi bir hareketlilik yok ama bir gelişme olmasını bekliyoruz. Celta Vigo, bu işin iyi sonuçlanması için elinden gelen katkıyı gösteriyor. Transferin olmaması için bir sebep yok" şeklinde açıklamalarda bulunan Serhat Yılmaz ile ilgili paylaşım yapan genç yıldız şu ifadeleri kullandı:

"O BENİM MENAJERİM DEĞİL"

"Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum. O benim menajerim değil, onun hakkında hiçbir şey duymadım. Böyle gereksiz dedikoduları ortaya atmayın lütfen. Bu tip menajerler de kendilerini benimle çalışıyormuş gibi göstermesinler. Benim takımımda Johan Wins'ten başkası yok."

Emre Mor isyan etti: Gereksiz söylentiler ortaya atmayın

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Emre Mor, Spor

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