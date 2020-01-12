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Emre Mor Leeds United'a transfer olmak istiyor ancak taraftar tepkili

Emre Mor, Championship'te zirveye oynayan ve Premier Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Leeds United'a gitmek istiyor ancak İngilizler, bu transfere ihtiyatlı yaklaşıyor.

12.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:53

Celta Vigo'dan kiralanan ve tam bir hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, yeniden takım değiştirmeye hazırlanıyor.

futbolcu, Championship'te zirveye oynayan ve Premier Lig'e çıkması muhtemel Leeds United'a transfer olmak istiyor. Ancak, performansı nedeniyle Leeds, bu transfere ihtiyatlı yaklaşıyor.

"EMRE MOR'U İSTEMİYORUZ" KAMPANYASI

Leeds United'le anılan Emre Mor'a, Leeds taraftarları tepki gösterdi. 'Emre Mor'u istemiyoruz' diye kampanya başlattılar. Sezon başında büyük umutlarla kiralanan genç futbolcu, beklentilerin fazlasıyla uzağında kalmıştı.

BRENTFORD İLE DE ANILDI

Brentford, geçtiğimiz yaz La Liga takımlarından Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak katılan Emre Mor'u transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sezon başında Emre Mor'un Premier Lig'e transfer olması konuşulmuştu, fakat 22 yaşındaki kanat oyuncu tercihini o dönem Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Sarı-kırmızılı formayla ilk yarıda 10 lig maçında toplam 365 dakika sahada olan Emre Mor, bu sürede takımına skor katkısında bulunamamasına rağmen, Brentford'lu yetkililerin genç oyuncuyla ciddi bir biçimde ilgilendiği kaydedildi.

(Akşam)

Emre Mor Leeds United'a transfer olmak istiyor ancak taraftar tepkili

Leeds United, Emre Mor, Genç, Spor


HABER YORUMLARI (3)
DİSAPPOİNTED:ah emre mor ah vah emre mor vah bu yaşta tam bir hayalkırıklığısın bizim için
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BUNAK:EMRE OĞLUM BİZE DE DÜŞER LAA? NASIL GİDİYO HAYAT?
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SERDAR:AVRUPADA OYNADIGIN OYUNUNU BİZDE NEDEN OYNAMIYORSUN ?:: SEN ANCA ONUN KIZINA BUNUN KIZINA MESAJ YOLLA :::::::::. . . . . . . .
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