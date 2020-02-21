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Emre Mor, Olympiakos'un Yunanistan Ligi'ndeki maçlarında forma giyemedi

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Emre Mor, burada da aradığını bulamadı. Son olarak Arsenal'le oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosunda yer almayan Emre Mor, Yunanistan Ligi'nde de forma giyme şansı bulamadı.

21.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:37

60 puanla Ligi'nde lider konumda bulunan , UEFA Avrupa Ligi ile birlikte yerel kupada da mücadelesini sürdürüyor.

Devre arasında Yunan ekibine transfer olan Emre Mor, kırmızılı beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Genç oyuncu yeni transfer olduğu Olympiakos'un Arsenal ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı kadrosunda yer almadı.

LİG MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ

Emre Mor, ligde emin adımlarla yoluna devam eden Olympiakos'un ikinci yarıda oynadığı hiçbir maçta forma fırsatı bulamadı.

Henüz bir lig maçında forma giyemeyen Emre Mor, sadece kupada şans bulabildi. Emre Mor, Lamia ile oynanan çeyrek final maçının 55. dakikasında oyuna girdi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Emre Mor, Olympiakos'un 3-2 kazandığı rövanş maçında yedekler arasındaydı. 78. dakikada oyuna giren genç isim herhangi bir etki yaratamadı.

Emre Mor, Olympiakos'un Yunanistan Ligi'ndeki maçlarında forma giyemedi

Yunanistan, Olympiakos, Emre Mor, Spor


HABER YORUMLARI (12)
KAVAK TÜNELİ:askerlik sorunu bu nereye kaçacak vakti varken danimarka forması ggiyseydi ya hristiyanlara şampiyon olacaktı mesut un durumu ortada
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TÜRKMEN BEYİ:Bu çocuğu halı saha takımıma da almam.
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DADAS_25_EFSANE:oyle cin olmadan seytan carpmaya kalkarsan kariyerin yerlerde gezersin iste, bizim futbolcularimiz 3 kurus para kazanip azicik kariyer edinince gece kuluplerinde escort kollarinda gezip eyleniyorlar sonra basarilarida mutluluklarida kisa suruyor . . . . . . . . . Akilli olun oglum akilli. . . . . .
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KAAN:2, , 3 yıl sonra kariyeri biter. bundan hiçbişey olmaz. .
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ÖMERCAN:kariyeri bitti artık bunun
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YOK:boşuna üzülmeyin çünki kendi hiç üzülmüyordur çünki adamın kadroya gireyim iyi topcu olayım diye bi derdi yok tek derdi param olsun ve kızlarla takılayım :D
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GFB:karı kız için hayatını bitirdi
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SEMT İ SAKARYA:NE BEKLİYORSUNUZ? BU ÇOCUK KADININ YAŞADIĞI HİÇBİYERDE BAŞARILI OLAMAZ. ENERJİSİNİ BAŞKA ŞEYLERE HARCIYOR. .
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GFB:Katılıyorum Sakaryaspora selamlar olsun
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