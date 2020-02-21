Emre Mor, Olympiakos'un Yunanistan Ligi'ndeki maçlarında forma giyemedi

60 puanla Yunanistan Ligi'nde lider konumda bulunan Olympiakos , UEFA Avrupa Ligi ile birlikte yerel kupada da mücadelesini sürdürüyor.

Devre arasında Yunan ekibine transfer olan Emre Mor, kırmızılı beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Genç oyuncu yeni transfer olduğu Olympiakos'un Arsenal ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçı kadrosunda yer almadı.

LİG MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ

Emre Mor, ligde emin adımlarla yoluna devam eden Olympiakos'un ikinci yarıda oynadığı hiçbir maçta forma fırsatı bulamadı.

Henüz bir lig maçında forma giyemeyen Emre Mor, sadece kupada şans bulabildi. Emre Mor, Lamia ile oynanan çeyrek final maçının 55. dakikasında oyuna girdi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Emre Mor, Olympiakos'un 3-2 kazandığı rövanş maçında yedekler arasındaydı. 78. dakikada oyuna giren genç isim herhangi bir etki yaratamadı.