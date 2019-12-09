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Emre Mor: "Performansımın iyi olmadığının farkındayım"

Son zamanlarda sıkça eleştirilen Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

09.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:59Emre Mor:
Son zamanlarda sıkça eleştirilen Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Emre Mor, son zamanlarda eleştirilerin odak noktası oldu. Mor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda hem bireysel olarak hem takım olarak da zor bir dönem geçirdik. Kendi performansımın iyi olmadığının da farkındayım. Takımın daha güçlü geri döneceğine ve güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Sizlerin güvenini kazanmak ve beklentisini karşılamak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Adımın geçtiği saha dışı gerçeği yansıtmıyor. Artık ağzımı açmadığım her konu sizin için doğru olduğu anlamına gelmemeli. Ben sadece futboluma konsantreyim. Bu takım için bir şeyler başarmaktan asla geri durmayacağım" dedi. - İSTANBUL

Emre Mor, Spor

Kaynak: İHA

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