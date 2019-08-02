Haberler» Güncel» Haber

Emre Mor: "Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, "Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum" dedi.

02.08.2019 22:30 Emre Mor:
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, "Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum" dedi. Galatasaray'da yeni transfer Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden seslenerek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti. Mor, açıklamasında, "Kulübüm Galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum. Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer. Bana inandığı ve bu şansı verdiği için Fatih Terim hocama teşekkür ederim. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

Galatasaray, Emre Mor, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:46   SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI KANLI BİTTİ
23:45   20 gün önce baba olmuştu, uzman çavuş şehit düştü
23:45   Denizli'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
23:42   Yolda bulduğu yaralı köpeği kurtarmak için 80 kilometre katetti
23:40   Suriye sınırına askeri sevkiyat
23:40   Hindistan'dan Pakistan'ın "koşullu konsolosluk yardımı" teklifine red
23:37   Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu haritası çıkarıldı