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Emre Mor, Türk güzelin peşine düştü! Mesajları ifşa oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un Yağmur Taktaş ile tanışmak için attığı mesajlar ortaya çıktı. Milli futbolcu daha önce Cansu Taşkın ve Brezilyalı model Angelica Perla'ya da mesaj atmıştı.

10.09.2019 09:56

İspanya'nın Celta Vigo takımından Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor'un çapkınlık mesajları ortaya çıktı. Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya sosyal medyada kancayı takan Mor, genç kızdan yüz bulamamıştı. Ancak ünlü futbolcu, çapkınlıkta yine de pes etmedi. 22 yaşındaki Mor, bu kez de 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ı sosyal medyada yakın markaja aldı.

MESAJLARINA CEVAP ALAMADI

Taktaş'ı mesaj yağmuruna tutan Mor, önceki gün yakayı ele verdi. Mor'un genç kadınla buluşmak için özel yazışmaları ortaya çıktı. Ancak 23 yaşındaki futbolcu, Adanalı güzelden yüz bulamadı.

Mor, "Beni yine görmezden geleceksen bir daha yazmayacağım" dese de Yağmur Taktaş'tan yüz bulamadı.

EMRE MOR'UN VUKUATLARI

Celta Vigo'da performansıyla eleştirilen Emre Mor, sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen modele lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyadan takibe aldı.

120 BİN TL'LİK ARABA GÖNDERDİ İDDİASI

Karşılıklı birbirlerinin fotoğraflarını beğenmesi sonrasında Emre Mor, İspanyol basınının iddiasına göre 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladı. Çiftin daha sonra aşk yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor.

CANSU TAŞKIN'A DM'DEN MESAJ!

Milli takımın göz bebeği Emre Mor'un, Taşkın'a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulan Cansu Taşkın , "Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!" cevabını vermişti. Emre Mor'un Galatasaray forması ile neler yapacağı merak konusu.

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Emre Mor, Türk güzelin peşine düştü! Mesajları ifşa oldu

Galatasaray, Emre Mor, Magazin, Spor

YORUMLAR (31)
ADINIZI YAZIN: Emre çalışmalara başlamış, Fatih adam etmiş çocuğu, bak nasıl çalışıyor çocuk
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LEON BUUREN: CANSU TAŞKIN''IN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ, ZENGİN AVCISI. ÖBÜRLERİNİ TANIMAM.
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MASAL: oynayacaksan futbol oyna, birak dalavereyi. Salak !!!
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SELAMİ: bu kızın anası babası abisi yokmu? utanmıyorlarmı ar etmiyorlarmı bu kızın her bir yeri ortada yazık.
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İDARUS: SANANE
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ADANALI FIRAT: yalana bak, paralı futbolcuya bu karılar pas vermeyecek ha? sahte mesajlarla itibar yükseltmeye çalışmak ve müslüman türk genç kızlarına kötü örnek olmaktan bu karıların hepsinin savcılığa verilmesi gerekiyor. . bir ADANALI olarak bu taktaş denilen bayandan utanıyorum. edep yahu!
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AHMET: XX denen şahıs bende adana''lıyım. namus namustur. soyunup dökünen bu kadınlar topluma kötü örnek oluyorlar. genç kızlarımız var. gariban genç kızlar bu kadınlara özenip evden kaçıyorlar, eskort oluyorlar.
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MİSAFİR: Adanali kardes sende ayip ettin simdi insan hemserisinden utanirmi ne yapmis bu kiz emre pas atmis kiz pasi almamis top auta gitmis. . . . . . . .
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XX: ne alaka aptal pezevek? parası var diye kadın cevap vermek zorunda mı? hayır oksijen bile sizde kafa yapıyor galiba ne yiyip ne içiyorsunuz siz be
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BİGBENG: ne kadarda gs ye yakışan bir topçu
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