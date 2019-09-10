Emre Mor, Türk güzelin peşine düştü! Mesajları ifşa oldu

İspanya'nın Celta Vigo takımından Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor'un çapkınlık mesajları ortaya çıktı. Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya sosyal medyada kancayı takan Mor, genç kızdan yüz bulamamıştı. Ancak ünlü futbolcu, çapkınlıkta yine de pes etmedi. 22 yaşındaki Mor, bu kez de 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ı sosyal medyada yakın markaja aldı.

MESAJLARINA CEVAP ALAMADI

Taktaş'ı mesaj yağmuruna tutan Mor, önceki gün yakayı ele verdi. Mor'un genç kadınla buluşmak için özel yazışmaları ortaya çıktı. Ancak 23 yaşındaki futbolcu, Adanalı güzelden yüz bulamadı.

Mor, "Beni yine görmezden geleceksen bir daha yazmayacağım" dese de Yağmur Taktaş'tan yüz bulamadı.

EMRE MOR'UN VUKUATLARI

Celta Vigo'da performansıyla eleştirilen Emre Mor, sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen modele lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyadan takibe aldı.

120 BİN TL'LİK ARABA GÖNDERDİ İDDİASI

Karşılıklı birbirlerinin fotoğraflarını beğenmesi sonrasında Emre Mor, İspanyol basınının iddiasına göre 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladı. Çiftin daha sonra aşk yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor.

CANSU TAŞKIN'A DM'DEN MESAJ!

Milli takımın göz bebeği Emre Mor'un, Taşkın'a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulan Cansu Taşkın , "Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!" cevabını vermişti. Emre Mor'un Galatasaray forması ile neler yapacağı merak konusu.