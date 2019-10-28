Emre Mor'u ifşa eden Merve Taşkın, Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası amuda kalktı

Sürekli kadınlara attığı özel mesajlarla gündeme gelen futbolcu Emre Mor 3. kez ifşa oldu. Genç futbolcuyu bu kez de sosyal medya fenomeni sosyetik güzel Merve Taşkın video ile ifşa etti.

EMRE MOR'U İFŞA ETTİ

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'la buluştuğunu söyleyerek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Emre Mor'da gelen mesajları bir bir yayınladı. Mor'u videolu bir şekilde ifşalayan Merve Taşkın uzun bir yazı paylaştı. 22 yaşındaki futbolcudan "Enişte adayınız" diyerek bahseden Taşkın, dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası paylaşımıyla yine gündemde kalmayı başardı.

AMUDA KALKTI

Koyu bir Beşiktaşlı olan Taşkın, takımının galibiyeti sonrası amuda kaklkarak verdiği pozu paylaştı. Arkadaşının yardımıyla yaptığı hareketi "Beşiktaş 1-0 kazanırsa amuda kalkarım demiştim sözümde durdum ama en fazla bu kadar oluyor" notuyla paylaştı.