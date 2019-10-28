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Emre Mor'u ifşa eden Merve Taşkın, Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası amuda kalktı

Galatasaraylı futbolcu Emre Mor'u ifşa eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesi sonucunda amuda kalktı.

28.10.2019 14:44

Sürekli kadınlara attığı özel mesajlarla gündeme gelen futbolcu Emre Mor 3. kez ifşa oldu. Genç futbolcuyu bu kez de sosyal medya fenomeni sosyetik güzel Merve Taşkın video ile ifşa etti.

EMRE MOR'U İFŞA ETTİ

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'la buluştuğunu söyleyerek gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Emre Mor'da gelen mesajları bir bir yayınladı. Mor'u videolu bir şekilde ifşalayan Merve Taşkın uzun bir yazı paylaştı. 22 yaşındaki futbolcudan "Enişte adayınız" diyerek bahseden Taşkın, dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası paylaşımıyla yine gündemde kalmayı başardı.

AMUDA KALKTI

Koyu bir Beşiktaşlı olan Taşkın, takımının galibiyeti sonrası amuda kaklkarak verdiği pozu paylaştı. Arkadaşının yardımıyla yaptığı hareketi "Beşiktaş 1-0 kazanırsa amuda kalkarım demiştim sözümde durdum ama en fazla bu kadar oluyor" notuyla paylaştı.

Emre Mor'u ifşa eden Merve Taşkın, Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası amuda kalktı

Merve Taşkın, Emre Mor, Beşiktaş, Magazin, Spor


YORUMLAR (13)
BOXER:Donları belediye dağıtıyor galiba
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ADINIZI YAZIN:NEEEE DİYYYYY
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HAJDAR:Bu taksiye binmesi kac para acaba
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CUPPALA:Orasını burasını açıp paylaşan bunlara destek veren sırf bir zevk uğruna bunlara para saçanlar için yaptırım gelsin. Yazıktır günahtır ya.
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RASAT:Ne ara bu kadar boş beleş insanlara sahip oldu bu ülke?
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MEMET33:BU, O BİÇİM TİP KADINLAR NEDEN YA BJK Lİ YA FENERLİ?
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KARTAL KIZI:ailene sor
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LEYLİ LEYLİ YAR:kaç para acaba?
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HAMZA:Luxry model. Bizim sipani yetmez bu gacılara
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EYLÜL:REZİLLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL. . . BÖYLE YAPARAK NEREYE VARACAK KENDİSİ DE BİLMİYOR. . .
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