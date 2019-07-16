16.07.2019 18:04
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Emre Mor'u Marsilya'ya önerdiler! Zubizarreta transferi veto etti

Adı Galatasaray ile anılan Emre Mor için France Footbal'dan sürpriz bir iddia geldi. Yapılan habere göre, Milli futbolcunun Marsilya'ya önerildiği ancak Marsilya'nın Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın bu transfere onay vermediği belirtildi.

Bonservisi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da bulunan ve Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelen Emre Mor için flaş bir iddia geldi.

EMRE İÇİN MARSİLYA İDDİASI

France Footbal'un haberine göre genç futbolcunun menajeri, futbolcuyu Marsilya'ya önerdi. Lucas Ocampos'u Sevilla'ya satan, Mario Balotelli ile yollarını ayıran Marsilya'nın yeni oyuncu aradığına dikkat çeken Fransız basını, Emre'nin menajeri ile Marsilya'nın görüştüğünü belirtti.

ZUBIZARETTA TRANSFERİ VETO ETTİ

Ancak Marsilya'nın Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın Emre transferi ile ilgilenmediği ve menajerine olumsuz cevap verdiği kaydedildi.

Emre Mor'un menajerlik şirketi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile transfer vetosunun ortadan kalktığını ve Türk futbolcunun transfer yapmasında bir engel kalmadığını açıklamıştı.

Galatasaray'ın Emre Mor transferini sonuçlandırmamasında en büyük etken, menajerleri olarak gösteriliyordu.

Emre Mor'u Marsilya'ya önerdiler! Zubizarreta transferi veto etti

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Galatasaray, Emre Mor, Marsilya, Spor

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