Emre Mor'u Marsilya'ya önerdiler! Zubizarreta transferi veto etti

Bonservisi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da bulunan ve Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelen Emre Mor için flaş bir iddia geldi.

EMRE İÇİN MARSİLYA İDDİASI

France Footbal'un haberine göre genç futbolcunun menajeri, futbolcuyu Marsilya'ya önerdi. Lucas Ocampos'u Sevilla'ya satan, Mario Balotelli ile yollarını ayıran Marsilya'nın yeni oyuncu aradığına dikkat çeken Fransız basını, Emre'nin menajeri ile Marsilya'nın görüştüğünü belirtti.

ZUBIZARETTA TRANSFERİ VETO ETTİ

Ancak Marsilya'nın Sportif Direktörü Andoni Zubizarreta'nın Emre transferi ile ilgilenmediği ve menajerine olumsuz cevap verdiği kaydedildi.

Emre Mor'un menajerlik şirketi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile transfer vetosunun ortadan kalktığını ve Türk futbolcunun transfer yapmasında bir engel kalmadığını açıklamıştı.

Galatasaray'ın Emre Mor transferini sonuçlandırmamasında en büyük etken, menajerleri olarak gösteriliyordu.