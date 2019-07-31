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Emre Mor'un eşyaları çöpe atıldı

Adı Galatasaray ile anılan, hatta anlaştıkları duyurulan Emre Mor bu haberleri yalanlamıştı. Celta Vigolu futbolcu ile ilgili bugün sürpriz kareler ortaya çıktı. Takımdan ayrıldığı iddia edilen Emre Mor'un eşyalarının çöpe atıldığı görüntülendi.

31.07.2019 12:59
Emre Mor'un eşyaları çöpe atıldı

Galatasaray'a transferi konusunda her türlü konuda anlaşılan ve Celta Vigo'da takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor'un eşyaları, kulüp personelleri tarafından çöpe atıldığı bildirildi ve fotoğraf kareleri paylaşıldı.

Emre Mor, dün menajeri olarak anılan Erik Alonso'nun tweetini alıntılayarak 'Bu adam kim?' diye paylaşım yapmıştı. oyuncunun Galatasaray'a transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

EŞYALARI ÇÖPE ATILDI

İspanya'nın El Desmarque Celta sitesinde yer alan habere göre; kulüpten ayrılan Emre Mor'un kramponları da dahil olmak üzere birçok eşyasının çöpte olduğu görüldü.

Celta Vigo'nun 13 milyon euro bonservis ücretiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Emre, İspanyol ekibinde düzenli forma şansı bulamamış ve 4 kez kadro dışı kalmıştı.

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Galatasaray, Celta Vigo, Emre Mor, Spor

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