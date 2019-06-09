09.06.2019 00:04
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Emre Mor'un Milli maç oynanırken yaptığı paylaşım olay oldu!

A Milli Takımızın Fransa ile oynadığı maç sırasında Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

A Milli Takımımızın Fransa ile karşılaştığı dakikalarda Emre Mor'un Instagram'dan yaptığı paylaşım tepki gördü. İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.

"DEĞİŞTİRMEMİ SÖYLEDİNİZ"

Emre Mor'un yaptığı paylaşımda, "Değiştirmemi söylediniz, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim." ifadeleri yer aldı. 15 kez milli olan Emre Mor, son olarak 9 Ekim 2017'de Finlandiya ile oynadığımız maçta A Milli formayı giymişti.

(Sporx)

Emre Mor'un Milli maç oynanırken yaptığı paylaşım olay oldu!
Fransa, Emre Mor, Spor

YORUMLAR (5)
BYMACHO: Ah be çocuk kendine bakmadın, ben oldum dedin havalara girdin. Çok geç değil, yeni baştan yapıp yine o Emre MOR olmak zor değil, nasıl başardığını hatırla, nereden sonra geri düştüğünü unutma, inan bu meziyeti ALLAH çok kişiye vermez verdimide kıymet bilip bilmediğine bakar, kısaca kim ne yaparsa kendine yapar. Umarım yeniden milli takım formasını giyecek başarılara imza atar bizleride kendinide sevindirirsin.
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PATOZ: o kadar parayı bana verseler ben de saçımı boyatırım.
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PAYÇO: Şimdi oldu mosmor .
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MAHMUT DURMAZ: şımarık yalaka.
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EMIR: Emre Mort oldu.
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