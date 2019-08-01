Emre Mor'un unutulmaz olayları! Fotoğrafını beğenen mankene 120 bin TL'lik araba

İspanyol basını disiplinsizliği nedeniyle eleştirdiği Emre Mor'u Fortnite oyununa düşkünlüğüyle de manşete taşımıştı. Kendine özel olarak yaptırdığı sandalyeyi sosyal medya hesabından paylaşan genç futbolcu eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Celta Vigo'da performansıyla eleştirilen Emre Mor, sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen modele lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyadan takibe aldı.

120 BİN TL'LİK ARABA GÖNDERDİ İDDİASI

Karşılıklı birbirlerinin fotoğraflarını beğenmesi sonrasında Emre Mor, İspanyol basınının iddiasına göre 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladı. Çiftin daha sonra aşk yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor.

CANSU TAŞKIN'A DM'DEN MESAJ!

Milli takımın göz bebeği Emre Mor'un, Taşkın'a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulan Cansu Taşkın , "Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!" cevabını vermişti. Emre Mor'un Galatasaray forması ile neler yapacağı merak konusu.