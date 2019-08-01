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Emre Mor'un unutulmaz olayları! Fotoğrafını beğenen mankene 120 bin TL'lik araba

Galatasaray'ın hem Celta Vigo hem de Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmesi bomba etkisi yarattı. Bundan kısa sürede sonra ise Emre Mor, İstanbul'a geldi. Son takımı Celta Vigo'da kadro dışı bırakılan ve disiplinsiz hareketleriyle dikkat çeken Mor'un yaptığı paylaşımlar ve kız arkadaşları da gündemden düşmedi.

01.08.2019 12:19
Emre Mor'un unutulmaz olayları! Fotoğrafını beğenen mankene 120 bin TL'lik araba

İspanyol basını disiplinsizliği nedeniyle eleştirdiği Emre Mor'u Fortnite oyununa düşkünlüğüyle de manşete taşımıştı. Kendine özel olarak yaptırdığı sandalyeyi sosyal medya hesabından paylaşan genç futbolcu eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Celta Vigo'da performansıyla eleştirilen Emre Mor, sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen modele lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyadan takibe aldı.

120 BİN TL'LİK ARABA GÖNDERDİ İDDİASI

Karşılıklı birbirlerinin fotoğraflarını beğenmesi sonrasında Emre Mor, İspanyol basınının iddiasına göre 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladı. Çiftin daha sonra aşk yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor.

CANSU TAŞKIN'A DM'DEN MESAJ!

Milli takımın göz bebeği Emre Mor'un, Taşkın'a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulan Cansu Taşkın , "Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!" cevabını vermişti. Emre Mor'un Galatasaray forması ile neler yapacağı merak konusu.


Galatasaray, Celta Vigo, Emre Mor, Magazin, Spor

YORUMLAR (9)
12345: ARZ TALEP MESELESİ. ZORLA KİMSE EMRE YE O KADAR PARA VERMİYOR KULÜP VERİYOR KİM OLSA O PARALARA TOP OYNAMAYI KABUL EDER. 50 YAŞINDAKİ ACUN 20 YAŞINDAKİ KIZLA TAKILIYORSA 22 YAŞINDAKİ GENÇ EMRE DE TAKILABİLİR. YAP EMRE HATTA 2 KATI YAP AFERİN
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HAKERT: geçmiş olsun cimbom, bunun aklı futbol dışında herşeyde, zaten kadro dışıymış eski kulübünde neden acaba, büyük kayıp
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HOŞAF: Karalama operasyonu başladı.gs düşmanları iş başında.
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ANIL: para adamı bozuyor diyorlar ya emre için doğru bir ifade ama ben fakirim
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CİMBOM: HEMEN SUÇLAYIN ZATEN
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HÜSEYİN: emeğiyle ve omzunun gücüyle sabahtan akşama kadar çalışanlar ömrü hayatı boyunca bir evi dahi kredi çekip zar zor alabiliyor ve yerine göre onuda alamıyorken böylesi topçu soytarıları paralarla kudurtuluyorya işte yanarımda ona yanarım!!!!!
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ZİYAA: Bundan bi cacık olmaz
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KARAKTER: NE kadar yetenekli olursa olsun. Kafası gelişmedikce başarılı olamayacaktır.
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MMMM: otobüse binmezsiniz ama herkesin bindiğine nedense binmek daha tatlı geliyor sizde?
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