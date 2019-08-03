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Emre Sakçı olimpiyat vizesi aldı

Milli yüzücü Emre Sakçı, Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle Tokyo Olimpiyatları vizesi aldı.

03.08.2019 13:25 Emre Sakçı olimpiyat vizesi aldı
Milli yüzücü Emre Sakçı, Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle Tokyo Olimpiyatları vizesi aldı. Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında milli takım sporcularından Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle A Barajı'nı geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Yüzme Federasyonu, konuyla ilgili paylaşımda bulunarak Emre Sakçı'yı ve antrenörü Türker Oktay'ı tebrik etti.
(İHA)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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