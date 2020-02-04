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Emre Senan'ın 15'inci kişisel sergisi "Özel Özet" Art Space Kuzguncuk'ta

Tasarımcı Emre Senan, 15'inci kişisel sergisi ile Art Space Kuzguncak'ta 8 Şubat Cumartesi gününden itibaren sanatseverlerle buluşacak.

04.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:28Emre Senan'ın 15'inci kişisel sergisi

"Özel Özet" adlı sergisinde son üç yılda ortaya çıkan yeni denemelerini ilk kez tematik bir ortaklık gözetmeden bir araya getiren sanatçı; farklı ölçülerde tuvallerin yanı sıra yaşamı boyunca biriktirdiği çizgi notlarını, nesnelerini, anı kırıntılarını, gündelik 'ıvır zıvır'larını yeni elemanlarla birleştirdiği bir duvar yerleştirmesini de sanatseverlere sunuyor.

Sanatçının zamana yayılmış çizme, boyama serüveninin temel üretimlerinden olan üç kitap müdahalesi de bu "özel özet"in parçaları olarak sergileniyor. Sergi 29 Şubat'a kadar gezilebilir.


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Kaynak: Bültenler

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