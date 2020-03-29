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Emre Taşdemir'den 1000 aileye yardım sözü

Hes Kablo Kayserispor forması giyen Emre Taşdemir, 1000 aileye erzak yardımında bulunacak.

29.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:40
Emre Taşdemir'den 1000 aileye yardım sözü
Hes Kablo Kayserispor forması giyen Emre Taşdemir, 1000 aileye erzak yardımında bulunacak.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in başlatmış olduğu yardım kampanyası her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Birçok futbolcunun katıldığı yardıma Hes Kablo Kayserispor forması giyen Emre Taşdemir de duyarsız kalmadı.

Umut Nayir'in kendisini davet ettiği yardım kampanyasına cevap veren Emre Taşdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu nazik davet için teşekkür ederim Umur Nayir. Biz de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılaşıyoruz. Hep beraber mücadele ederek bu zorlu süreci birlikte atlayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emre Taşdemir, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

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