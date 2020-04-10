Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Emre Taşdemir evde çalışıyor

Hes Kablo Kayserispor'un sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, antrenmanlarını evde sürdürüyor.

10.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:17
Emre Taşdemir evde çalışıyor
Hes Kablo Kayserispor 'un sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, antrenmanlarını evde sürdürüyor.

Devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen ve kısa sürede oynadığı futbol ile taraftarın gönlüne girmeyi başaran Emre Taşdemir, Covid19 virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde formunu korumak için evde idman yapıyor. Kayserispor teknik heyetinin kendisi için çıkardığı çalışma programına uyan Emre Taşdemir, biran önce Korona Virüs salgının sona ermesini ve yeniden futbol dolu günlere dönmeyi arzu ediyor. Emre Taşdemir, "Türk halkı olarak yine kenetlenerek, bakanlığımızın direktiflerine uyarak bu virüs illetini atlatacağız inşallah. Yine futbol dolu günlere döneceğiz. Evde Kal Türkiyem" mesajı verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emre Taşdemir, Kayserispor, Hes Kablo, Futbol, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu Spor
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi’den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı Spor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı
Juventus’u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu Spor
Juventus'u tuttuğunu söyleyen ünlü model, taraftarların sevgilisi oldu
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Efsane sporcu, 11 yıllık model eşiyle olan evliliğinden memnun değil Spor
Efsane sporcu, 11 yıllık model eşiyle olan evliliğinden memnun değil
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Spor ››Emre Taşdemir evde çalışıyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:37: Arda Turan maske yardımına başladı! 100 bin adet... - Spor 14:37: Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması - Spor 14:32: Diego Ribas'ın Flamengo Formasıyla En İyi Anları - Spor 14:32: Liverpool Kadrosunun Video Görüntülü Yoga Seansı - Spor 14:29: Emre Akbaba ile Taylan Antalyalı, takım arkadaşlarını bilmeye çalıştı - Spor 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:31: Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu - Spor 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler