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Emre Taşdemir'in lisansı çıktı

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği Emre Taşdemir'in lisansı bugün çıktı.

24.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:00Emre Taşdemir'in lisansı çıktı
Hes Kablo 'un 'dan transfer ettiği Emre Taşdemir'in lisansı bugün çıktı.

Hes Kablo Kayserispor, 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladığı Emre Taşdemir'in evraklarını tamamladı ve lisansı işlemlerini bitirdi. Emre Taşdemir'in yarın oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor. Sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in 3 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan 600 bin TL karşılığında kiralanan Emre Taşdemir, Hes Kablo Kayserispor ile birlikte dün çalışmalara başlamıştı. - KAYSERİ

Emre Taşdemir, Galatasaray, Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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