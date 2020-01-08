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Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmeyen polis açığa alındı

Önceki gece Şişli'de bulunan bir hastanesinin acil servis girişinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmediği ve ihmali bulunduğu ifade edilen bir polisin açığa alındığı bildirildi.

08.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:30Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmeyen polis açığa alındı
Önceki gece 'de bulunan bir hastanesinin acil servis girişinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmediği ve ihmali bulunduğu ifade edilen bir polisin açığa alındığı bildirildi.
Alınan bilgilere, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis girişinde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Altı bıçak darbesiyle öldürülen 17 yaşındaki genç bugün son yolculuğuna uğurlanırken, cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen tahkikat gereği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güvenlik kameralarına ait görüntüler emniyet birimlerince incelendi. Bu kapsamda olay sırasında cinayetin işlendiği Acil Servis girişinde saldırıyı görmesine rağmen hızlı müdahalede bulunmayan polis memuru O.C., cinayette ihmali olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla açığa alındı.
Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)

Acil Servis, Polis, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA

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