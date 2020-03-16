Emre Tyler Mays cinayetinin şüphelisi hakkında müebbet hapis cezası istemiyle iddianame
Şişli'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Akın Kutlu hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
16.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:34
Şişli 'de ambulansla hastaneye götürülen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisine benzetip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Akın Kutlu hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Kutlu'nun ifadesine değinildi.
Kutlu'nun, Mays'ı babasının ve ağabeyinin daha önce tartıştığı Batuhan isimli kişiye benzettiği için eylemi gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu savunduğuna değinilen iddianame, Başsavcılık tarafından onaylanarak Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüpheli "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle önümüzdeki haftalarda hakim karşısına çıkacak.
Olayın geçmişi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak'ta ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mays, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi suç aletiyle yakalamıştı.
Şüphelinin, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiği belirtilmişti.
Kasten yaralamadan 3, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise bir suç kaydının olduğu öğrenilen şüpheli, burada soruşturmayı yürüten savcılık tarafından "kasten öldürme" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş ve aynı suçtan tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Kutlu'nun ifadesine değinildi.
Kutlu'nun, Mays'ı babasının ve ağabeyinin daha önce tartıştığı Batuhan isimli kişiye benzettiği için eylemi gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu savunduğuna değinilen iddianame, Başsavcılık tarafından onaylanarak Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüpheli "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle önümüzdeki haftalarda hakim karşısına çıkacak.
Olayın geçmişi
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak'ta ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mays, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi suç aletiyle yakalamıştı.
Şüphelinin, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiği belirtilmişti.
Kasten yaralamadan 3, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise bir suç kaydının olduğu öğrenilen şüpheli, burada soruşturmayı yürüten savcılık tarafından "kasten öldürme" suçundan nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş ve aynı suçtan tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
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