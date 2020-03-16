Emre Tyler Mays'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
16.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:10
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Akın Kutlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edildi.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi girişinde 7 Ocak tarihinde saat 02.00 sularında ambulansla hastaneye getirilen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçaklayan Akın Kutlu'ya (22) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays'ın çocuklarının öldürülmesine ilişkin savcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheli Akın Kutlu'nun, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde şüpheli Akın Kutlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
(İHA)
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi girişinde 7 Ocak tarihinde saat 02.00 sularında ambulansla hastaneye getirilen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçaklayan Akın Kutlu'ya (22) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays'ın çocuklarının öldürülmesine ilişkin savcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheli Akın Kutlu'nun, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde şüpheli Akın Kutlu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
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