05.07.2019 13:55
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Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'i bikinili görüntüleyen magazincilere sert çıktı

Emre Yetkin, Kuzgun'un güzel oyuncusu Burcu Biricik'i bikinili görüntüleyen magazincilere sert tepki gösterdi.

Ekranların güzel oyuncusu Burcu Biricik, reklamcı eşi Emre Yetkin'le Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Yaz sezonunun açılmasıyla önce Avrupa turu yaptı ardından ise Türkiye'ye dönerek Ege sahillerinde tatillerine devam ettiler.

GÜNEŞLENİRKEN MAGAZİNCİLERİ FARK ETTİ

Yoğun geçen sezonun ardından Burcu Biricik, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Eşi Burcu Biricik yüzerken iskelede güneşlenmeyi tercih eden Emre Yetkin ise magazincileri fark edince olanlar oldu.

UYARIDA BULUNDU

Emre Yetkin, eşi Burcu Biricik'i magazincilerin kendilerini çektiği konusunda uyardıktan sonra Biricik, denizden çıkarken magazincilere dönerek, "Çıkıyorum, hazır mısınız?" diye seslendi.

"HİÇ DURMADAN ÇEKTİLER"

Emre Yetkin ise sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından gazetecilerin eşini görüntülemesine isyan etti. Yetkin, "Sabit durup, hiç durmadan sürekli çektiler. 2-3 kare çektikten sonra bırakmaları gerekiyor" uyarısında bulundu.

Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'i bikinili görüntüleyen magazincilere sert çıktı
burcu biricik, emre yetkin, avrupa, bodrum, Magazin

YORUMLAR (24)
İSLAH ETSİN: Yetkin, ''Sabit durup, hiç durmadan sürekli çektiler. 2-3 kare çektikten sonra bırakmaları gerekiyor'' La mal çektikten sonra iki üç kereyle on çekmenin ne farkı var bende hiç çekmemeleri lazım diyor zannetmiştim
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OSMAN: malı açarsan çekerler
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OSMANİYE: KİM LA BUNLAR !!! O DEĞİL DE SİZ NE ZAMAN HABER SUNACAKSINIZ
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PAŞALI: Emre o zaman eşini kadınlar plajına götürseydin orda erkek yok ama denizden tekneyle, yatla geçenlerin içinde erkek olabilir dikkat etsin.
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SANA NE. SENİN İŞİN YOK MU DEDİKODU YAPIYORSUN MAHALLE KARILARI GİBİ
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KISKANIYORSAN GİYDİRMEYECEKSİN!: GİYDİRMEYEVEKSİN O ZAMAN KARDEŞİM.
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BABOLİ: giydirmemişki zaten :D
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SELDA YA CEVAP: BEN ÖZELLİKLE GİRİP BAKMIYORUM ÖYLE BİR DÜŞKÜNLÜĞÜM YOK ALLAHA ŞÜKÜR SELDA HANIM. ALLAHA ŞÜKÜR EŞİM GİYMİYOR ZATEN MERAK ETMEYİN. TESETTÜRLÜ BİR BAYANIN BİKİNİ GİYECEK HALİ YOK HERALDE ;) SİZİN ANLIYACAĞINIZ MEVZU DEĞİL NEYSE.
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SELDA: milletn karısına bakıyorsan seninkine bakıldığında laf etmeyeceksin. edersen sen de giydirme hem de hiç ;)
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BU NE PERHİZ BU NE LAHANA: Plajdakiler bakınca sorun yok, biz bakınca mı sıkıntı oldu.
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