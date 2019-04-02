Emrullah Akpunar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ERZURUM AZİZİYE belediye başkan adayı olan Emrullah Akpunar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM AZİZİYE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Emrullah Akpunar isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ERZURUM AZİZİYE adayı Emrullah Akpunar kimdir? Bağımsız ERZURUM AZİZİYE adayı Emrullah Akpunar yüzde kaç oy aldı?

Emrullah Akpunar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ERZURUM AZİZİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Emrullah Akpunar AZİZİYE ilçesinde % 20,22 oranında oy almıştır. AZİZİYE ilçesinde % 20,22 oranında oy olan Emrullah Akpunar adlı Bağımsız adayı toplamda 6.441 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM AZİZİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.