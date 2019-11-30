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EMŞAV'dan 191. mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 191.'si gerçekleştirildi.

30.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:45EMŞAV'dan 191. mevlit
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 191.'si gerçekleştirildi.

Mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak, 11. ay polis şehitleri Salim Şahin, Ahmet Özdemir, Halim Çalkan, Celal Kuyu, Recep Çakmak, Rıfat Sezgin ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Okutulan mevlidin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Mevlide İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çıngıl, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tekin Balcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN

Karadeniz, Samsun, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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