Emtia Piyasaları – ABD Hafif Petrolü Yılın En Yükseğinde

Kaynak: DHA

– ABD hafif petrolü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle, 2019 yılının en yüksek düzeyine yükseldi.ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan, 60-70 dolar/varil aralığında petrol fiyatının ABD ve OPEC için hem "en etkili nokta" hem de "acı eşiği" olduğuna dikkat çekti. JP Morgan'ın EMEA Petrol ve Gaz Araştırmı Bölümü Başkanı Christyan Malek, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "60-70 dolar aralığı hem ABD hem de OPEC için acı eşiği olarak çalışıyor. 65 doların üzerinde ABD stratejik rezevrlerinden petrol serbest bırakıyor. 60-70 dolar aralığı aynı zamanda Suudi Arabistan ve OPEC'in bütçelerini başabaş nokmtasıda yönetibildikleri bir nokta" dedi.Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.24 artışla 67.7 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.08 artışla 59.14 dolardan işlem görüyor.En büyük paladyum tedarikçisi olan Rusya'nın değerli metaller için altı aylık geçici bir hurda ve atık ithalatı yasağı planladığını duyurması etksiyle paladyum fiyatları 1,606 dolara kadar yükselere yeni tarihi rekorunu kırdı.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.44 artışla 15.39 dolardan,altın, yüzde 0.49 artışla 1,308 dolardan,bakır, yüzde 0.7 artışla 2.9295 dolardan,platin, yüzde 1.98 artışla 850.5 dolardan vepaladyum da yüzde 0.41 artışla 1,546 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,553 liraya döndü. - İstanbul