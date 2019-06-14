14.06.2019 18:00
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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 14 ayın zirvesine yükseldi

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 14 ayın zirvesine yükseldi

– Altın fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik sıkıntılar ve ABD ile Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkisiyle 14 ayın zirvesine yükseldi.

– Altın fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik sıkıntılar ve ABD ile Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkisiyle 14 ayın zirvesine yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.05 artışla 14.9 dolardan,
altın, yüzde 0.65 artışla 1,352.5 dolardan,
bakır, yüzde 0.81 düşüşle 2.635 dolardan,
platin, yüzde 0.82 düşüşle 802.3 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.83 artışla 1,450.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 254 liraya, çeyrek altın 416 liraya, Cumhuriyet altını da 1,723 liraya yükseldi.
Petrol fiyatları, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine saldırılması etkisiyle petrol taşımacılığının kilit rotalarından birinde yavaşlamaya sebep olmasıyla yükselişe devam etti.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.86 artışla 61.84 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.52 artışla 52.55 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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