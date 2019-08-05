EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları altı yılın yeni zirvesinde

–ABD Başkanı Trump'ın ek gümrük vergisi hamlesi etkisiyle altın fiyatları altı yılın yeni zirve düzeyine ulaştı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.41 artışla 16.5 dolardan,

altın, yüzde 1.46 artışla 1,478.9 dolardan,

bakır, yüzde 1.21 düşüşle 2.5405 dolardan,

platin, yüzde 0.42 artışla 857.5 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.05 artışla 1,419 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 428 liraya, Cumhuriyet altını da 1,770 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen 300 milyar dolarlık ürüne 1 Eylül tarihinden itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması üzerinde, yatırımcıların olası bir küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebine zarar vereceği endişeleriyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.0 düşüşle 60.65 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.13 düşüşle 55.03 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA