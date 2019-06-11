EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları artan risk iştahı ile düştü

Kaynak: DHA

– Altın fiyatları, ABD ve Meksika arasında imzalanan ticaret anlaşmasının desteğinde artan risk iştahı artan yatırımcıların hisse senedi piyasalarına yönelmeleriyle düştü.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.45 artışla 14.705 dolardan,altın, yüzde 0.05 düşüşle 1,328.6 dolardan,bakır, yüzde 0.73 artışla 2.681 dolardan,platin, yüzde 1.06 artışla 813.7 dolardan vepaladyum da yüzde 0.11 artışla 1,388.3 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 248 liraya, çeyrek altın 406 liraya, Cumhuriyet altını da 1,679 liraya yükseldi.Petrol fiyatları, talebi etkilemeye başlayan ekonomik yavaşlamanın fiyatların daha da gerilemesini engellemek adına Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını devam ettireceği beklentileriyle yükseldi.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.18 artışla 62.4 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.6 artışla 53.58 dolardan işlem görüyor.- İstanbul