01.07.2019 17:42
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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları artan risk iştahı etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde düştü

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları artan risk iştahı etkisiyle yüzde 1.0

– Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlatılmasının yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla düştü.

– Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlatılmasının yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.56 düşüşle  15.255 dolardan,
altın, yüzde 1.49 düşüşle  1,392.6 dolardan,
bakır, yüzde 0.54 düşüşle  2.691 dolardan,
platin, yüzde 0.84 artışla  848.6 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.31 artışla  1,542.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 413 liraya, Cumhuriyet altını da 1,707 liraya düştü.
Petrol fiyatları, Suudi Arabistan , Irak ve Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının dokuz ay daha uzatılmasını desteklemeleriyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.42 artışla  65.66 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.37 artışla  59.27 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
yatırımcı , ticaret , çin , ABD , Ekonomi

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