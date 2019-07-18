EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları iki haftanın zirvesinden döndü

– Metal fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e daha fazla gümrük vergisi uygulama tehtidi sonrasında ticaret savaşı endişelerinin yeniden artması etkisiyle yükselirken altın fiyatları iki haftanın zirvesinden döndü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.53 artışla 16.055 dolardan,

altın, yüzde 0.009 düşüşle 1,423.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.37 düşüşle 2.706 dolardan,

platin, yüzde 0.89 artışla 854.6 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.27 artışla 1,547.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259 liraya yükselirken, çeyrek altın 424 liraya, Cumhuriyet altını da 1,756 liraya geriledi.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) açıkladığı beklenti üzerinde artan stoklar etkisiyle petrol fiyatları karşısık.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.11 artışla 63.73 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.11 düşüşle 56.72 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA