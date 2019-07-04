04.07.2019 09:52
Haberler» Ekonomi» Haber

EMTİA PİYASALARI – Beklentilerden az stok azalmasıyla petrol fiyatları düştü

EMTİA PİYASALARI – Beklentilerden az stok azalmasıyla petrol fiyatları düştü

– ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 28 Haziran'da biten haftada 1.1 milyon varil düşüşle 468.5 milyon varile gerilediğini duyurdu; ancak, düşüşün beklenti altında kalması ve halen stok fazlası olması etkisiyle petrol fiyatları düştü.

– ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ABD'de ham petrol stoklarının 28 Haziran'da biten haftada 1.1 milyon varil düşüşle 468.5 milyon varile gerilediğini duyurdu; ancak, düşüşün beklenti altında kalması ve halen stok fazlası olması etkisiyle petrol fiyatları düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.1 düşüşle 63.12 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.08 düşüşle 56.72 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD devlet tahvilleri getirilerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği umutları etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.27 düşüşle   15.295 dolardan,
altın, yüzde 0.29 düşüşle   1,416.6 dolardan,
bakır, yüzde 0.06 artışla  2.684 dolardan,
platin, yüzde 0.36 düşüşle   840.7 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.4 düşüşle   1,559.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,724 liraya geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:06   TCMB'den repo ihalesi
11:05   Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı
11:02   Palandöken: "Tedavüldeki kuruşları piyasada gören yok"
11:02   Banka logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılığa dikkat
11:01   Türkiye'nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı
11:01   Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu Açıklaması
11:01   Dünyanın tercihi Türk halıları