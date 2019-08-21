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EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 60 doların üzerine yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş etkisiyle 60 doları aştı; ancak, küresel ekonomik durgunluk endişeleri artışı sınırladı.

21.08.2019 09:55 EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 60 doların üzerine yükseldi
– Brent petrolün varil fiyatı, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş etkisiyle 60 doları aştı; ancak, küresel ekonomik durgunluk endişeleri artışı sınırladı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.57 artışla 60.37 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.37 artışla 56.34 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayı toplantısı notlarını beklerken 1,500 doların üstüne tutundu.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.54 düşüşle 17.05 dolardan,
altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,513 dolardan,
bakır, yüzde 0.14 artışla 2.5815 dolardan,
platin, yüzde 0.55 düşüşle 848.1 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.65 düşüşle 1,480 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,865 liraya geriledi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

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