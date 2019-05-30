EMTİA PİYASALARI – Brent petrolündeki düşüş ticaret savaşı endişeleriyle devam etti

– Petrol fiyatlarında ABD- Çin
ticaret savaşının ekonomide durgunluğu artıracağı endişeleriyle görülen düşüş, Orta Doğu
'da artan politik gerilimlerle sınırlandı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye
'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.30 düşüşle 68.55 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.32 düşüşle 58.62 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yöneldiği tahvillerin yükselmesi ve doların iki yılın zirvesine yakın düzeylere çıkmasıyla düştükten sonra toparlanmaya başladı.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.34 artışla 14.46 dolardan,
altın, yüzde 0.04 artışla 1,286.9 dolardan,
bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.651 dolardan,
platin, yüzde 0.21 artışla 793.4 dolardan ve
paladyum da yüzde 1.91 artışla 1,369.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 243 liraya, çeyrek altın 397 liraya, Cumhuriyet altını da 1,643 liraya geriledi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi