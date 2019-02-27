Emtia Piyasaları – Opec'in Kısıntı Kararıyla Petroldeki Artış Sürüyor

Kaynak: DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesine rağmen OPEC'in söz konusu kısıtlamaya devam etmesiyle petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor.Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.17 artışla 65.97 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.51 artışla 56.34 dolardan işlem görüyor.Altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımı konusunda Fed'in sabırlı olacağına ilişkin açıklamalarının ardından yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 15.81 dolardan,altın, yüzde 0.04 artışla 1,329.1 dolardan,bakır, yüzde 0.08 artışla 2.947 dolardan,platin, yüzde 1.12 artışla 870 dolardan vepaladyum da yüzde 0.31 düşüşle 1,515 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,513 liraya döndü.Petrol ve altın fiyatlarındaki gelişmelerin ardından, 25 Şubat'la başlayan haftada enerji sektöründeki gelişmeler ise şöyle;ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol fiyatlarındaki artışın durması için üretim kısıtlamasına son vermesi çağrısı Pazartesi günü petrol fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Commerzbank'tan konuyla ilgili yayınlanan bir notta şu değerlendirme yer aldı:"Trump'ın, dünyanın söz konusu artan petrol fiyatlarını kaldırmak için çok narin olduğuna ilişkin açıklaması fiyatlardaki düşüşte etkili olmuş olabilir. OPEC şu an iki arada bir derede kalmış durumda; örgüt anlaşıldığı üzere ya üretimi kısacak ve Trump'ı provoke edecek, ya da OPEC dışındaki ülkelerin petrol üretiminin artışta olmasına paralel olarak petrol fiyatlarının varil başına 60 dolara inmesine izin verecek."ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulama kararının ertelenmesine, iki ülke arasındaki görüşmelerde elde edilen önemli ilerlemeyi neden olarak gösterdi. Kapsamlı bir ticaret anlaşması çok zor bir görev; ancak, Trump Yönetimi, ticaret savaşının şiddetini azaltmak için oldukça istekli. Söz konusu gelişme şimdilik, petrol piyasalarının karşılaştığı en büyük ayı hareketlerinden birini ortadan kaldırdı.Nijerya yönetimi, ülkede aktif olarak faaliyet gösteren yabancı petrol şirketlerinin toplam 20 milyar dolara yakın vergi ödemesini talep etti. Royal Dutch Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total SA ve Equinor şirketlerinden 2.5 milyar dolar ile 5 milyar dolar arasında vergi ödemelerinin istendiği belirtilirken, şirketlerinden bazılarının konuyu değerlendirdiği vurgulandı.Venezuela'da petrol ihracatı için yeterli talep bulunmaması nedeniyle ülke, depolama alanı konusunda sıkıntı yaşıyor. Bloomberg haberine göre, Venezuela kıyısındaki 16 gemide sekiz milyon varilden fazla petrolün başıboş bir şekilde beklediği tahmin ediliyor. Aynı zamanda bazı şirketler petrol verilerini düşüş yönünde güncellerken PDVSA-Rosneft, yeterli depolama alanı bulunmadığı için ham petrol verilerini işleyemiyor.Venezuela'daki krizin uzun süreli bir çıkmaza dönüşeceği olasılığı hafta sonu ABD'nin yeni yaptırımlarıyla artarken, söz konusu yaptırımların daha önce PDVSA'yı hedef alan yaptırımlardan daha hafif olduğu belirtildi ve Venezuela Dışişleri Bakanı "darbenin ivme kaybettiğini" söyledi. Muhalif Lider Juan Guaidó da, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmek üzere Kolombiya'ya gitti; ancak, Guaidó'nun ne zaman Venezuela'ya döneceğinin kesin olmadığı vurgulandı.ExxonMobil, şirketin sera gazı emisyonunu azaltacak hedefler oluşturmasına ilişkin hissedar teklifini engellemeye çalışıyor. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı açıklamada Mayıs ayında yıllık toplantıda oylanacak olan hissedar teklifinin yanıltıcı olduğunu söyledi. Teklifin destekçilerinden New York Eyaleti Müfettişi Thomas DiNapoli, yaptığı açıklamada, "Exxon hissedarlarının önemli bir iklim riski endişesi üzerindeki oy hakkını reddediyor" dedi.ExxonMobil, şirketin ABD'deki Permian havuzunda yürüttüğü operasyonların verilerinin analizi için bulut bilişim kullanılması amacıyla Microsoft ile anlaşma imzaladı.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına birkaç hafta kala, enerji tacirleri olası bir kaotik durum için önlem almaya başladı.Hint savaş uçakları, Pakistan'ın terör kamplarının bulunduğu bir bölgeye hava saldırısı yaptı. Söz konusu saldırı, iki nükleer güç arasındaki jeopolitik çatışma endişelerini artırırken, söz konusu saldırıda 300 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Başbakanı Imran Khan bütün silahlı güçleri ve halkı "bütün olasılıklar için hazır olmaya" çağırdı.Devon Enerji, "tek bir alanda hizmet sunan" bir ABD şist şirketi olma amacıyla Kanada ve Barrett varlıklarını satma kararı aldığını duyurdu. Şirketin söz konusu gelişmenin ardından Delaware, STACK, Powder River Basin ve Eagle Ford olmak üzere dört ana petrol devine odaklanacağı belirtildi. Kanada'daki ağır petrol varlıkları ve Barnett'taki doğalgaz operasyonlarını bir kenara bırakarak şirketin varil başına 46 dolar kazanması bekleniyor.Saudi Aramco CEO'su, petrol ve doğalgaza ilişkin yatırımların yetersizliği sebebiyle gelecek yıllarda tedarik açığı olabileceği uyarısı yaptı. Londra'daki International Petroleum Week etkinliğinde konuşan Amin H. Nasser, ABD şistin tedarik açığını karşılamayacağını ve elektrikli araçların da beklentiyi karşılayamayacağını söyledi ve ekledi:"Sizi temin ederim ki bu durumun büyük bir etkisi olacak." - İstanbul