Emtia Piyasaları – Pertrol Üretimi Kısma Çağrısıyla Yükseldi

Kaynak: DHA

– Petrol fiyatları, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei'in, petrol üreticilerini, üzerinde anlaşılan üretim kısıntısını uygulamaya çağırmasıyla yükseldi.Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 60.60 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.29 artışla 51.35 dolardan işlem görüyor.Altın fiyatları, Fed'in bir sonraki yıl için faiz kararları hakkında ipuçları vereceği toplantı öncesinde yükseldi.- gümüş, yüzde 0.33 artışla 14.685 dolardan,- altın, yüzde 0.27 artışla 1,244.7 dolardan,- bakır, yüzde 1.03 düşüşle 2.734 dolardan,- platin, yüzde 0.31 düşüşle 782.9 dolardan,- paladyum da yüzde 0.97 artışla 1,183 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 214 liraya, çeyrek altın 351 liraya, Cumhuriyet altını da 1,442 liraya döndü. - İstanbul