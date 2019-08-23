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Emtia piyasaları –petrol fiyatları 60 doların altına geriledi

Çin Gümrük Vergisi Komisyonu'nun, toplam 75 milyar dolar değerinde ABD ürününe yüzde 5.0 ve yüzde 10 arasında ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını duyurması etkisiyle petrol fiyatları 60 doların altına geriledi.

23.08.2019 17:57 Emtia piyasaları –petrol fiyatları 60 doların altına geriledi
– Çin Gümrük Vergisi Komisyonu'nun, toplam 75 milyar dolar değerinde ABD ürününe yüzde 5.0 ve yüzde 10 arasında ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacağını duyurması etkisiyle petrol fiyatları 60 doların altına geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.3 düşüşle 59.14 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.17 düşüşle 54.12 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayı toplantısı notlarının açıklanacağı toplantı beklenirken yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.35 artışla 17.1 dolardan,
altın, yüzde 0.41 artışla 1,514.7 dolardan,
bakır, yüzde 0.33 düşüşle 2.549 dolardan,
platin, yüzde 0.19 artışla 863.5 dolardan ve
paladyum da yüzde 2.06 düşüşle 1,454.6 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 455 liraya, Cumhuriyet altını da 1,882 liraya yükseldi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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