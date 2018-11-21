Emtia Piyasaları – Petrol Fiyatları 63 Dolar Düzeyine Yükseldi

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:41



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:41

– Petrol fiyatları ABD stoklarında görülen düşüş etkisiyle yükseldi. Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.87 artışla 63.70 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.23 artışla 54.62 dolardan işlem görüyor.Altın fiyatları, doların zayıf ekonomik veriler karşısında baskılanmasıyla yükseldi.- gümüş, yüzde 0.95 artışla 14.405 dolardan,altın, yüzde 0.32 artışla 1,225.1 dolardan,bakır, yüzde 0.70 artışla 2.786 dolardan,platin, yüzde 0.41 artışla 850.5 dolardan,paladyum da yüzde 0.90 artışla 1,136.2 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 210 liraya, çeyrek altın 345 liraya, Cumhuriyet altını da 1,427 liraya döndü. - İstanbul