Haberler» Ekonomi» Haber

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 63 dolar düzeyine geriledi

Petrol fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi ardından altı gündür ilk kez düştü.

01.08.2019 17:45 EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 63 dolar düzeyine geriledi
–Petrol fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi ardından altı gündür ilk kez düştü. Diğer yandan artan ABD stokları da fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.04 düşüşle 63.72 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.75 düşüşle 56.97 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz faizleri 25 baz puan indirmesi ardından, faiz indirimlerinin devam edeceği endişeleriyle iki haftanın en düşük düzeyine geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.89 düşüşle 16.1 dolardan,
altın, yüzde 1.07 düşüşle 1,422.1 dolardan,
bakır, yüzde 0.45 düşüşle 2.654 dolardan,
platin, yüzde 2.72 düşüşle 855 dolardan ve
paladyum da yüzde 5.38 düşüşle 1,442.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 253 liraya, çeyrek altın 413 liraya, Cumhuriyet altını da 1,710 liraya yükseldi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:01   İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den anlaşmasız ayrılık uyarısı
18:01   Dolar, 5.58 seviyelerinde dengelendi
17:59   Özelmacıklı: "Faiz indirimi, hem stoklardaki hem de ikinci el gayrimenkul piyasasını...
17:57   Açılışta yüzde 50 indirim
17:52   Serbest piyasada altın fiyatları
17:51   Serdar, "Bu yılın 6 aylık döneminde Tapu Müdürlüğümüzde 33 bin işlem yapıldı"
17:48   Küresel gıda fiyatları Temmuz'da geriledi